قوات الاحتلال تقتحم الظاهرية جنوب مدينة الخليل – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 4 2023 - 02:06

قوات الاحتلال تقتحم الظاهرية جنوب مدينة الخليل

منذ 1 ساعة 4 December، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة