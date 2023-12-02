‫مصادر فلسطينية: أكثر من 60 شهيداً في مجزرة جديدة بحي ‫الشجاعية جراء قصف صهيوني استهدف 50 منزلاً  – موقع قناة المنار – لبنان
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December 2 2023 - 16:18

‫مصادر فلسطينية: أكثر من 60 شهيداً في مجزرة جديدة بحي ‫الشجاعية جراء قصف صهيوني استهدف 50 منزلاً 

منذ 2 ساعة 2 December، 2023
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