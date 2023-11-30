إعادة فتح السير بجميع الاتجاهات المؤدية إلى نفقي المطار بعد الانتهاء من أعمال الصيانة

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني في بيان لها الخميس إعادة فتح السير في جميع الاتجاهات على الأوتوستراد والطرقات المؤدية إلى أنفاق المطار.

وقال البيان “إلحاقا للبلاغات الصادرة بتواريخ سابقة بشأن أعمال صيانة مصابيح الإنارة في داخل أنفاق المطار – الكوكودي – المسلك الغربي باتجاه الجنوب من قبل إحدى الشركات المتعهدة، والتي كانت قد استهلت بتاريخ 27/11/2023″، وتابع “بتاريخ اليوم(الخميس) تم الانتهاء من أعمال الإنارة، وسيعاد فتح السير في جميع الاتجاهات على الأوتوستراد والطرقات المؤدية إلى الأنفاق المذكورة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام