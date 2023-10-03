التحكم المروري : حركة المرور كثيفة من خلدة باتجاه انفاق المطار – موقع قناة المنار – لبنان
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October 3 2023 - 10:58

التحكم المروري : حركة المرور كثيفة من خلدة باتجاه انفاق المطار

منذ 2 ساعة 3 October، 2023
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