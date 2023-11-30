الرئيس بري: ملتزمون الـ1701.. ومصدر الخطر على لبنان والمنطقة هي “إسرائيل”

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري “نحن كنا وما زلنا على تمسّكنا بالقرار 1701 وملتزمون بتنفيذه واسرائيل خرقت هذا القرار آلاف المرات”.

ورفض الرئيس بري في حديث لصحيفة “الجمهورية” اللبنانية “أي تعديل لهذا القرار، وقال “لا أحد يستطيع ان يضع على لبنان شروطاً او يفرض تعديلات او ترتيبات جديدة عليه واي خطوة في هذا الاتجاه غير مقبولة من قِبلنا وسنواجهها”، وتابع “المطلوب فقط هو أن يطبّقوا القرار ولا شيء آخر”.

من جهة ثانية، أكد الرئيس بري انه “على رغم المساعي الجارية لتمديد الهدنة في غزة، فإنّ المطلوب هو التنبّه مما تبيّته اسرائيل من نوايا عدوانيّة، سواء في غزة، أو ضدّ لبنان، وهو ما سبق وقلناه لكل الموفدين الذين التقينا بهم واكّدنا لهم انّ الخطر على لبنان وكل المنطقة مصدره اسرائيل”.

وعن التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون، قال الرئيس بري “انا تدخّلي الفاعل في هذا الملف يبدأ اعتباراً من 1 كانون الاول/ديسمبر المقبل، حيث إنني سأدعو الى جلسة تشريعية قبل 15 كانون، بعد اجتماع يسبقها لهيئة مكتب مجلس النواب، وثمّة مشاريع قوانين عديدة محالة من الحكومة الى جانب عدد من اقتراحات القوانين المعجّلة المكرّرة، من ضمنها اقتراح يتعلق بالتمديد سنة لمن هم في رتبة عماد، ستُدرج فيها، للبت فيها في تلك الجلسة”.

وفي الملف الرئاسي، قال الرئيس بري “لا ضرورة تتقدّم على ضرورة حسم هذا الموضوع، يجب ان ننتخب رئيسا للجمهورية الأمس قبل اليوم، واليوم قبل الغد”، وتابع “أكدت قبل فترة بأنّ ثمة فرصة امامنا لانتخاب الرئيس فهل نتلقفها، وخصوصا أن الوقت اصبح ضيّقا جداً الى حدّ يكاد يسبقنا، وبالتالي لم يعد جائزا التأخير في انتخاب الرئيس”، واضاف “لكن كما سبق وقلت، فإن ما يؤخّر ذلك هو الخلاف الماروني الماروني، مع الأسف يزعلون إن أشرت الى ذلك، مع أن هذه هي حقيقة الخلاف لا اكثر ولا أقل”، واعتبر انه “فليحسموا خياراتهم ويتخذوا قرارهم ولننزل الى المجلس النيابي وننتخب الرئيس ودون ذلك سنبقى ندور مكاننا”.

المصدر: صحيفة الجمهورية