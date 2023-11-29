‫استعدادات في رام الله لاستقبال الدفعة السادسة من الاسيرات والاسرى الاطفال ضمن اتفاق التبادل – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 29 2023 - 21:48

‫استعدادات في رام الله لاستقبال الدفعة السادسة من الاسيرات والاسرى الاطفال ضمن اتفاق التبادل

منذ 50 mins 29 November، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة