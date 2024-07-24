أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن شابين أصيبا بجراح بعد تعرضهما للضرب على يد مجموعة من المستوطنين في بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس.

وأفادت مصادر صحافية أن “عشرات المستوطنين هاجموا في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، محال تجارية ومركبات فلسطينية وأحرقوا مقتنيات منازل وأراضٍ زراعية.

ولفتت المصادر الى إندلاع مواجهات وصفت بالعنيفة بين شبان فلسطينيين ومجموعة من قطعان المستوطنين.

كما أصيبت مركبة تابعة للمستوطنين بأضرار مادية، بعد تعرضها للرشق بالحجارة من قبل شبان فلسطينيين في بلدة حوارة جنوب نابلس.

وطوال العامين الماضيين، شهدت حوارة هجمات متفرقة من قبل المستوطنين، أدت لحرق وتدمير عدد من المنازل والمحال التجارية والمركبات.

الاحتلال يقتحم مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة ويحاصر منزلا

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، وحاصرت منزلا.

وقالت مصادر محلية إن 20 سيارة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي وجرافة ونحو 100 جندي من جنود المشاة، اقتحمت مخيم قلنديا وحاصرت منزل الشهيد محمد مناصرة داخل المخيم تمهيدا لهدمه.

وأضافت أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، أصيب خلالها طفل بالرصاص الحي في الفخذ، وشاب عقب دعسه من قبل سيارة عسكرية، كما أغلقت قوات الاحتلال الشارع الواصل بين مدينتي رام الله والقدس.

وفي 21 نيسان/أبريل الماضي، قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، هدم منزل الشهيد مناصرة، وسلمت قرار الهدم إلى مؤسسة “هموكيد للدفاع عن الفرد”.

شاهد | الاحتلال يبدأ عملية التجهيز لتفجير منزل الشهيد المقدسي محمد مناصرة بمخيم قلنديا منفذ عملية عيلي في شباط الماضي







وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مخيم قلنديا في الأول من شهر آذار/مارس الماضي وأخذت قياسات منزل مناصرة تمهيدا لهدمه.

واستشهد الشاب مناصرة في 29 شباط/فبراير الماضي قرب بلدة اللبن الشرقية جنوب نابلس، وما زالت سلطات الاحتلال تحتجز جثمانه.

المصدر: وكالة يونيوز