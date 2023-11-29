إصابة 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها لمدينة ومخيم جنين – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 29 2023 - 05:38

إصابة 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها لمدينة ومخيم جنين

منذ 2 ساعة 29 November، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة