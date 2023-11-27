خاص | باحث استرالي يتحدث لموقع المنار عن طوفان التأثير الإعلامي للحقيقة الفلسطينية

خليل موسى – دمشق

تأثير الحقيقية الفلسطينية التاريخية والحالية، وانتشار الوعي الجمعي العالمي مؤخراً على وقع الإجرام الصهويني، أثمر كثيراً في حصد نقاط الرأي العام العالمي، ما جعل طوفان الأقصى يصل مدّه بدون جزر إلى كل عواصم العالم التي كانت سابقاً موضع رجع صدى للدعم المضلل، الذي اعتمدته المكنة الإعلامية الصهيونية والتي أساسها أكاذيب روائية حاكتها الأنظمة العالمية الرسمية.

من ضمن ما يؤكد التفوق الحالي الذي انتشر في تسجيل النقاط الفلسطينية في معركة الرأي العام، المثقفون والكتًاب وقادة الرأي العام من مؤثرين وإعلاميين وسياسيين وضعوا الأثمان نصب أعينهم ليدفعوه في سبيل الدفاع عن الحقيقة الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني.

الباحث السياسي والكاتب الاسترالي تيم أندرسون، الذي نشط منذ فترة طويلة في دعم الحقيقة والوقوف إلى جانب محور المقاومة وكان مؤخراً موقفه تجاه الشعب الفلسطيني، موقع المنار اجرى لقاءً خاصاً معه حول موقفه المحق من القضية الفلسطينية، والعدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني في غزة وبقية المدن الفلسطينية.

المصدر: موقع المنار