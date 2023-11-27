الناطق باسم الدفاع المدني في غزة: نحتاج إلى طواقم دفاع مدني  ‫عربية تأتي بمعداتها لمساعدتنا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 27 2023 - 14:02

الناطق باسم الدفاع المدني في غزة: نحتاج إلى طواقم دفاع مدني  ‫عربية تأتي بمعداتها لمساعدتنا

منذ 1 ساعة 27 November، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة