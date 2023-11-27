رئيس بلدية غزة: أولويتنا هي توزيع أمدادات المياه على  ‫البيوت – موقع قناة المنار – لبنان
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November 27 2023 - 14:02

رئيس بلدية غزة: أولويتنا هي توزيع أمدادات المياه على  ‫البيوت

منذ 11 mins 27 November، 2023
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