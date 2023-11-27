في جريمة كراهية جديدة في الولايات المتحدة: اعتداء مسلح على 3 طلاب فلسطينيين في ولاية فيرمونت

أصيب ثلاثة طلاب فلسطينيين في ولاية فيرمونت الأمريكية بجروح متفاوتة بين البليغة والمتوسطة إثر إطلاق النار عليهم في جريمة كراهية جديدة في أمريكا.

وتعرض الطلاب إلى اعتداء مسلح أثناء تواجدهم في مدينة بيرلنجتون في ولاية فيرمونت الأمريكية، وتم إدخالهم إلى وحدة العناية المكثفة في نفس المدينة.

وتفيد التقارير الأولية أن”هذا الاعتداء تم تصنيفه بأنه جريمة كراهية أتت على خلفية عنصرية نظراً لارتدائهم كوفيات فلسطينية وتحدثهم باللغة العربية”.

والطلاب الثلاثة هم: هشام علي عورتاني، تحسين نائل علي، كنان محسن عبد الحميد.

وأعلنت الشرطة الأميركية في وقت لاحق اعتقال متهم بإطلاق النار على الطلاب الثلاثة.

وحددت الشرطة جيسون جيه إيتون (48 عاما)، مشتبهًا به في الهجوم وتم اعتقاله الساعة 3:30 بعد ظهر أمس بتوقيت الولايات المتحدة، وفقا لبيان صحافي صادر عن قسم شرطة برلينغتون.

ويواجه إيتون ثلاث تهم بالاعتداء الجسيم بعد عملية شارك فيها عملاء الشرطة تضمنت تفتيش منزله. ومن المتوقع أن يمثل أمام المحكمة اليوم .

المصدر: مواقع