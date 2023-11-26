صحيفة الوطن السورية: عدوان إسرائيلي يستهدف مطار دمشق الدولي – موقع قناة المنار – لبنان
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November 26 2023 - 18:40

صحيفة الوطن السورية: عدوان إسرائيلي يستهدف مطار دمشق الدولي

منذ 2 ساعة 26 November، 2023
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