استشهاد 4 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

افادت وزارة الصحة الفسطينية عن استشهاد أربعة فلسطينيين السبت برصاص الجيش الاسرائيلي في مدينة جنين وبلدة قباطية شمال الضفة الغربية المحتلة وفي البيرة جنوبها.

وقال شهود عيان “ان قوة كبيرة من الجيش الاسرائيلي اقتحمت مدينة جنين مساء السبت ترافقها جرافة عسكرية، ونشرت قناصتها على اسطح البنايات وأطراف مخيم جنين وتجري اشتباكات مسلحة عنيفة”.

واضاف الشهود “هناك وجود مكثف للجيش حول مستشفى جنين الحكومي ومستشفى ابن سينا. ويحاصر الجيش المستشفيين ويقوم بتفتيش سيارات الإسعاف ويعوق عمل الطواقم الطبية”. وتحلق مسيرات بشكل مكثف في اجواء جنين بحسب المصادر نفسها.

واعلنت كتيبة جنين “إن مقاتلينا يخوضون اشتباكات مسلحة عنيفة مع قوات الاحتلال المتوغلة في محيط المخيم”.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية “هناك شهيدان و7إصابات برصاص الاحتلال في جنين، بينها إصابتان بحالة حرجة”. وقال مدير مستشفى الرازي فواز حماد إن “الشابين عمار محمد أبو الوفا (21 عاما) وأحمد أبو الهيجا (20 عاما) استشهدا برصاص الاحتلال”.

كذلك، نقلت وزارة الصحة عن الهيئة العامة للشؤون المدنية “استشهاد الفتى محمد رياض صالح (16 عاماً) في مدينة البيرة”، مما يعني ان جثمانه لا يزال لدى الجيش الاسرائيلي. وصباح السبت، اعلنت وزارة الصحة “استشهاد الطبيب شامخ كمال أبو الرب (25عاما) برصاص الاحتلال في بلدة قباطية”.

ونعت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة ابو الرب “الذي استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانها على بلدة قباطية صباح السبت”، لافتة الى إصابة شقيقه.

واعلنت وزارة الصحة وجمعية الهلال الاحمر “اصابة 17 فلسطينيا برصاص الجيش الاسرائيلي في اماكن مختلفة من الضفة الغربية”، مشيرة الى اصابة اثنين بجروح خطيرة في جنين والى اصابة ثالثة حرجة في مدينة دورا جنوب الضفة الغربية.

المصدر: أ ف ب