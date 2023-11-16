10 شهداء إثر القصف الإسرائيلي الذي استهدف منزلا بمنطقة القرارة شرقي خانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
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November 16 2023 - 23:06

10 شهداء إثر القصف الإسرائيلي الذي استهدف منزلا بمنطقة القرارة شرقي خانيونس

منذ 1 ساعة 16 November، 2023
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