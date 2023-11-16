مسير لقوات الاحتياط التابعة لحرس الحدود اليمني تعبيراً عن الجهوزية لمواجهة الكيان الصهيوني

نفذت قوات الاحتياط التابعة لحرس الحدود اليمني اليوم الخميس، مسيراً من مديرية سفيان بعمران إلى مركز محافظة صعدة، تعبيرا عن الجهوزية لمواجهة الكيان الصهيوني.

وقطع المشاركون في المسير، البالغ عددهم 10 آلاف حوالي 45 كيلو متر، مطالبين بفتح المعابر لنصرة أبناء غزة إزاء ما يتعرضون من جرائم وحرب إبادة جماعية من قبل الكيان الصهيوني الغاصب.

وأكد المشاركون في المسير الذي استمر 10 ساعات التضامن مع الشعب والمقاومة الفلسطينية والاستعداد للمشاركة في مواجهة العدو الصهيوني ودحره من الأراضي المحتلة.

كما أكدوا جهوزية قوات الاحتياط، لتنفيذ توجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى في أي خيارات يتم اتخاذها لمساندة الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.

هذا، ودعت لجنة نصرة الأقصى للخروج الكبير في مسيرات (الاستمرار في دعم صمود الشعب الفلسطيني والتأييد لقرارات القيادة) في صنعاء والمحافظات عصر السبت.

وحددت اللجنة المنظمة لمسيرات (الاستمرار في دعم صمود الشعب الفلسطيني والتأييد لقرارات القيادة) شارع الستين الجنوبي-جولة فلسطين مكانا لمسيرة صنعاء.

المصدر: المسيرة نت