طوفان الأقصى| وقفات إحتجاجية عربية وعالمية منددة بالعدوان الصهيوني على غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 16 2023 - 10:12

طوفان الأقصى| وقفات إحتجاجية عربية وعالمية منددة بالعدوان الصهيوني على غزة

منذ 23 mins 16 November، 2023
بيئة ومنوعات - صفحات منوعة

المصدر: موقع المنار

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