‫منظمة الصحة العالمية أمام مجلس الأمن: “اسرائيل” تقتل طفلاً  ‫كل 10 دقائق في غزة  – موقع قناة المنار – لبنان
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November 11 2023 - 09:08

‫منظمة الصحة العالمية أمام مجلس الأمن: “اسرائيل” تقتل طفلاً  ‫كل 10 دقائق في غزة 

منذ 10 mins 11 November، 2023
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