وسط تحذيرات من كارثة صحية.. مشافي غزة تصارع البقاء بين نفاذ الوقود واستهداف العدو المباشر

تعاني مستشفيات قطاع غزّة، وضعاً كارثياً، بفعل الاستهداف المباشر من جهة، انقطاع الكهرباء، بفعل الحصار المفروض من الاحتلال االاسرائيلي، ما ينذر بكارثة صحّية وانسانية، نتيجة لاستيعاب هذه المستشفيات لعشرات الآلاف من النازحين.

وايضاً المستشفى الندونيسي شمال قطاع غزّة، يعاني وضعاً كارثياً، حيث انقطعت عنها الكهرباء بشكل كامل، بعد استنفاذ آخر كميات الوقود المخصصة له.

ومستشفى القدس، الذي تعرّضت لاستهداف مباشر اليوم الجمعة، انقطعت عنه الكهرباء بشكل كامل بدوره، ما اضطّر الأطباء لاستخدام أضواء الهواتف المحمولة لإجراء العمليات الجراحية في مستشفى القدس بمدينة غزة.

ودانت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني، قيام جيش الاحتلال باستهداف مستشفى القدس بشكل مباشر مما أدى إلى استشهاد أحد النازحين وإصابة 28 آخرين، منهم إصابتين في حالة حرجة، علما أن غالبية المصابين من الأطفال، بالإضافة إلى إطلاق النار المباشر على غرفة العناية المكثفة في المستشفى.

وناشدت الجمعية، المجتمع الدولي والشركاء في الحركة الدولية للصليب الاحمر والهلال الأحمر التدخل الفوري والعاجل لحماية مستشفى القدس وحماية من فيه من طواقم طبية و 500 مريض وأكثر من 14 ألف نازح وفقاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة.

كما طالبت الجمعية، المنظمات الإنسانية بضرورة إيصال المساعدات الطبية والإنسانية بشكل عاجل إلى مستشفى القدس الذي بات الآن يفتقر لأهم الإمدادات الاساسيات من وقود ومستلزمات طبية وماء وطعام.

المكتب الاعلامي الحكومي، اعلن بدوره، انّ جيش الاحتلال بدأ بقصف وتدمير المستشفيات دون الاكتراث بحياة آلاف الجرحى والطواقم الطبية والنازحين الأمر الذي أدى إلى ارتقاء العديد من الشهداء والجرحى.

وحمّل المكتب الإعلامي الحكومي، الاحتلال “الإسرائيلي” والمجتمع الدولي وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن الجرائم المنظّمة ضد المستشفيات وعن حياة آلاف الجرحى والطواقم الطبية والنازحين فيها.

وأشار المكتب، الى أنّ الولايات المتحدة الأمريكية أعطت الضوء الأخضر لاستهداف وقصف المستشفيات بالنار وبشكل سريع ومميت، ومنعت وصول الوقود للمستشفيات منذ بدء العدوان.

وأكد إن المستشفيات في محافظتي غزة وشمال غزة أمامها ساعات حرجة للخروج التام عن الخدمة، نتيجة عدم دخول الوقود ونتيجة الاستهداف المباشر والمقصود، مشيراً الى انّ (21) مستشفى و(47) مركزاً صحياً خرجت عن الخدمة، كما واستهداف الاحتلال 53 سيارة إسعاف.

المصدر: وكالات