غارات صهيونية تستهدف عددا من الأحياء والمناطق في شمال قطاع  ‫غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 11 2023 - 04:34

غارات صهيونية تستهدف عددا من الأحياء والمناطق في شمال قطاع  ‫غزة

منذ 31 mins 11 November، 2023
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