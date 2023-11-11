‫إشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات الإحتلال على محاور عدة  ‫بالتزامن مع غارات إسرائيلية وقصف مدفعي مكثف على قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 11 2023 - 04:32

‫إشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات الإحتلال على محاور عدة  ‫بالتزامن مع غارات إسرائيلية وقصف مدفعي مكثف على قطاع غزة

منذ 33 mins 11 November، 2023
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