تجدد الاشتباكات بين المقاومين وقوات الاحتلال في محيط مجمع الشفاء بقطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 11 2023 - 04:32

تجدد الاشتباكات بين المقاومين وقوات الاحتلال في محيط مجمع الشفاء بقطاع غزة

منذ 34 mins 11 November، 2023
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