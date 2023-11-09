بالفيديو | القوات المسلحة اليمنية تعلن إطلاق صواريخ باليستية على الكيان الإسرائيلي

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية إطلاق دفعةً من الصواريخِ الباليستيةِ على أهدافٍ مختلفةٍ وحساسةٍ للكيانِ الإسرائيليِّ جنوبيِّ الأراضي المحتلةِ منها أهدافٌ عسكريةٌ في منطقةِ أُمِّ الرشراشِ (ايلات).

وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، أن العملية حققت أهدافَها بنجاحٍ وأدتْ إلى إصاباتٍ مباشرةٍ في الأهدافِ المحددةِ رغم تكتمِ العدوِّ على ذلك.

وقال العميد سريع إن القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ مستمرةٌ في تنفيذِ عملياتِها العسكريةِ نُصرةً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ وحتى يتوقفَ العدوانُ الإسرائيليُّ على إخوانِنا في غزة.

المصدر: الاعلام الحربي اليمني