‫مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني يستهدف الأطراف الواقعة بين ‫راميا وبيت ليف – موقع قناة المنار – لبنان
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November 9 2023 - 13:30

‫مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني يستهدف الأطراف الواقعة بين ‫راميا وبيت ليف

منذ 58 mins 9 November، 2023
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