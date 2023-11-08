حمدان: لا توجد قوة على الأرض يمكن أن تفرض على شعبنا الوصاية

أكد ممثل حركة حماس في لبنان أسامة حمدان أنه “لا توجد قوة على الأرض يمكن أن تفرض على شعبنا الوصاية”، مشددا على ضرورة توقف بايدن والغرب “عن التفكير بمستقبل غزة”.

وخلال مؤتمر صحفي في بيروت، جزم حمدان أن “مقاومتنا ستجبر نتنياهو على دفع الثمن مقابل الإفراج عن الأسرى لدى حماس”.

وقال إن “المقاومة وكتائب القسام تنزل يوميا خسائر فادحة في صفوف قوات الاحتلال على مدار الساعة، محملا نتنياهو شخصيًا مسؤولية إعاقة الإفراج عن المحتجزين الأجانب في غزة”، معلناً أن “المقاومة أجهزت على ضابط برتبة كولونيل من وحدة شلداغ في سلاح جو الاحتلال”، مؤكدا أن “الخسائر التي توقعها المقاومة في صفوف العدو أضعاف ما يعلنه”.

وفيما يتعلق بعمليات قوات الاحتلال البرية، لفت إلى أن جيش الاحتلال “يعجز عن التقدم نحو غزة”، موضحا أن قواته “لا تزال تراوح في نفس الأماكن التي دخلتها منذ البداية”، جازما أن “العدو يتلقى ضربات موجعة لم يتوقعها في أسوأ كوابيسه”، مؤكداً أن “معنويات المقاومين عالية ويتحكمون بمسار المعركة وهم واثقون من هزيمة العدو”.

وحمل ممثل حركة حماس في لبنان الإدارة الأميركية “المسؤولية كاملة عن المجازر التي ترتكب في قطاع غزة بعد الضوء الأخضر المقدم للاحتلال”، مشددا على أن “المطلوب اليوم هو العمل على وقف العدوان على شعبنا بشكل فوري”، مجدداً دعوته للهيئات الدولية لإرسال وفود لغزة لتتثبت من خلو المشافي من قيادات أو مراكز تابعة لحماس.

المصدر: موقع المنار