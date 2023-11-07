مراسل المنار: أكثر من 15 شهيدا جراء غارات العدو الاسرائيلي على حي الشجاعية في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 7 2023 - 22:24

مراسل المنار: أكثر من 15 شهيدا جراء غارات العدو الاسرائيلي على حي الشجاعية في قطاع غزة

منذ 31 mins 7 November، 2023
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