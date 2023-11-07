شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية استهدفت حي الشجاعية شرق مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 7 2023 - 22:22

شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية استهدفت حي الشجاعية شرق مدينة غزة

منذ 47 mins 7 November، 2023
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