مجاهدو القسام يباغتون قوة صهيونية في منطقة الأمريكية شمال غرب بيت لاهيا ويجهزون على 4 جنود من مسافة صفر – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 3 2023 - 10:02

مجاهدو القسام يباغتون قوة صهيونية في منطقة الأمريكية شمال غرب بيت لاهيا ويجهزون على 4 جنود من مسافة صفر

منذ 59 mins 3 November، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة