القوات المسلحة اليمنية: أطلقنا دفعة كبيرة من الطائرات المسيّرة خلال الساعات الماضية على اهداف في عمق الكيان الصهيوني – موقع قناة المنار – لبنان
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November 1 2023 - 23:24

القوات المسلحة اليمنية: أطلقنا دفعة كبيرة من الطائرات المسيّرة خلال الساعات الماضية على اهداف في عمق الكيان الصهيوني

منذ 1 ساعة 1 November، 2023
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