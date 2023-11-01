المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية: أكثر من ثلث مستشفيات غزة و70% من مراكزها الصحية خارج الخدمة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 1 2023 - 23:24

المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية: أكثر من ثلث مستشفيات غزة و70% من مراكزها الصحية خارج الخدمة

منذ 1 ساعة 1 November، 2023
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