مراسل المنار: غارة صهيونية على أطراف بلدة القوزح جنوب لبنان تسببت باشتعال النيران وفرق الاطفاء تتجه إلى المكان – موقع قناة المنار – لبنان
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November 1 2023 - 23:24

مراسل المنار: غارة صهيونية على أطراف بلدة القوزح جنوب لبنان تسببت باشتعال النيران وفرق الاطفاء تتجه إلى المكان

منذ 1 ساعة 1 November، 2023
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