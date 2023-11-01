المفوض العام للأونروا في أول زيارة له إلى القطاع منذ بدء الحرب: لم يسبق لي أن رأيت شيئا مماثلا في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 1 2023 - 23:22

المفوض العام للأونروا في أول زيارة له إلى القطاع منذ بدء الحرب: لم يسبق لي أن رأيت شيئا مماثلا في غزة

منذ 1 ساعة 1 November، 2023
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