المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: مع عدم توفير الوقود يقوم الاحتلال بقصف عدد من المستشفيات بالقنابل الحرارية – موقع قناة المنار – لبنان
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November 1 2023 - 21:44

المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: مع عدم توفير الوقود يقوم الاحتلال بقصف عدد من المستشفيات بالقنابل الحرارية

منذ 19 mins 1 November، 2023
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