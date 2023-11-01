اعلام العدو: تقدر تكلفة الأسابيع الثلاثة الأولى من الحرب على غزة حتى الآن 30 مليار شيكل – موقع قناة المنار – لبنان
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November 1 2023 - 21:42

اعلام العدو: تقدر تكلفة الأسابيع الثلاثة الأولى من الحرب على غزة حتى الآن 30 مليار شيكل

منذ 40 mins 1 November، 2023
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