طائرات العدو الاسرائيلي الحربية تقصف منزلا في منطقة عسقولة قرب مسجد الإمام الشافعي بحي الزيتون بمدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 1 2023 - 21:42

طائرات العدو الاسرائيلي الحربية تقصف منزلا في منطقة عسقولة قرب مسجد الإمام الشافعي بحي الزيتون بمدينة غزة

منذ 39 mins 1 November، 2023
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