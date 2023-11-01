سرايا القدس – كتيبة جبع : بتوقيت البهاء استهدفنا دوريات الاحتلال الاسرائيلي على كراج جبع بالضفة المحتلة بصليات مباشرة من الرصاص والعبوات المتفجرة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 1 2023 - 23:22

سرايا القدس – كتيبة جبع : بتوقيت البهاء استهدفنا دوريات الاحتلال الاسرائيلي على كراج جبع بالضفة المحتلة بصليات مباشرة من الرصاص والعبوات المتفجرة

منذ 1 ساعة 1 November، 2023
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