دمشق تندد بالمجزرة الإسرائيلية في مخيم جباليا: لتصعيد النضال بغية وقف هذه الجرائم

دانت الخارجية السورية المجزرة الإسرائيلية في مخيم جباليا في قطاع غزة التي خلّفت أكثر من 400 شهيد ومئات الجرحى، مطالبة “شعوب العالم المناضلة بتصعيد نضالها من أجل وقف هذه الجرائم”.

وجاء في بيان الخارجية السورية، إن “الكيان العنصري الإسرائيلي ارتكب جريمة حرب جديدة وجريمة ضد الإنسانية من خلال قصفه الإجرامي لمخيم جباليا”.

أضافت: “الكيان الإسرائيلي بارتكابه عشرات المجازر في كل يوم من خلال اتباعه سياسة الأرض المحروقة يظهر بذلك وجهه الفاشي البعيد عن الإنسانية والذي يتنافى بشكل تام مع القيم التي رسمتها اتفاقيات جنيف وميثاق الأمم المتحدة وأبسط قواعد حقوق الإنسان”.

وتابعت: “الجرائم الصهيونية الجديدة تذكر العالم بما اقترفته العصابات الصهيونية في الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي من مجازر في دير ياسين وكفر قاسم، وما يثير الاشمئزاز تلك المواقف التي يطلقها أعداء الإنسانية في الولايات المتحدة والدول الغربية حول حق الكيان الصهيوني بالدفاع عن النفس الأمر الذي يشجع القتلة في إسرائيل على تدمير المستشفيات والمخيمات والمساكن المدنية”.

وشددت على أن سوريا “تتوجه مرة أخرى إلى شعوب العالم المناضلة التي ما زالت تتمسك بالقيم إلى تصعيد نضالها من أجل وقف هذه الجرائم، لأنها إذا استمرت دون رادع فإنها ستحرق الإرث الإنساني والتطلع إلى عالم يسوده السلام والاستقرار”.

المصدر: وكالة سانا