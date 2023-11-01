تغطية | أكثر من 900 مجزرة ارتكبها الإحتلال في غزة وآخرها في جباليا وحصيلة الشهداء إلى ارتفاع

اقترفت قوات الاحتلال الصهيوني مساء اليوم الثلاثاء مجزرة مروعة في مخيم جباليا، شمال قطاع غزة، بتدمير حي سكني كامل على رؤوس ساكنيه. وقالت مصادر طبية إن 100 شهيد و400 جريح وصلوا إلى المستشفى الإندونيسي فيما يدور الحديث عن عشرات آخرين تحت الأنقاض.

كما قصفت طائرات الاحتلال عمارة المهندسين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة ما أدى إلى وقوع عدد كبير من الإصابات والشهداء. وذكرت مصادر محلية أن العمارة مكونة من 9 طوابق وتضم ما لا يقل عن 24 شقة سكنية جميها مأهولة بالسكان والنازحين، وقصفها الاحتلال دون أي إنذار، على رؤوس ساكنيها، وتتحدث التقديرات الأولية عن 45 شهيدًا وعشرات الإصابات بمجزرة النصيرات.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة إن عدد الضحايا في مجزرة جباليا قد يكون الأكبر وقد يناهز عدد ضحايا مذبحة المستشفى المعمداني. وقالت مصادر محلية إن طائرات الاحتلال أطلقت 20 صاروخًا و6 قنابل أمريكية ضخمة ذات قدرات تدميرية على مربع سكني يضم 20 منزلاً على الأقل ودمرتها على رؤس ساكنيها.

ومخيم جباليا هو أكثر المخيمات الفلسطينية اكتظاظًا، وهو يعد أكثر منطقة مكتظة في العالم. وأكد الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة، إياد البزم أن طائرات الاحتلال ألقت 6 قنابل تزن كل واحدة منهم 1000 كجم على مربع سكني في مخيم جباليا فأبادته بالكامل. وقال إن العدد الأكبر من ضحايا مجزرة مخيم جباليا أطفال ونساء.

ويقطن أكثر من 120 ألف نسمة في مخيم جباليا، القائم على مساحة من الأرض تبلغ فقط 1،4 كيلومتر مربع.

ويذكر أن عشرات آلاف المواطنين رفضوا الاستجابة لطلب الاحتلال إخلاء المخيم في الأيام الماضية، كما أن الآلاف عادوا إليه بعد المجازر التي اقترفتها قوات الاحتلال ضد النازحين ومنهم مئات من المخيم جنوب قطاع غزة ووسطه.

ودخلت محرقة قوات الاحتلال الصهيوني، في قطاع غزة، يومها الـ 25، بشن الطائرات المعادية عشرات الغارات وقصفت المزيد من المنازل على رؤوس ساكنيها، واستهداف المستشفيات ، مع قصف مدفعي لا يتوقف؛ وسط اقتراف مجازر دموية وتنفيذ إبادة جماعية ضد المدنيين.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال الصهيوني واصلت صباح اليوم شن المزيد من الغارات مع استمرر القصف المدفعي العنيف على الأطراف الشرقية للقطاع. ومساء اليوم قصفت طائرات الاحتلال منزلا في حي معن بخانيونس، ما أدى إلى ارتقاء شهيد وعدد من الإصابات.

كما استشهد مواطن وأصيب آخرون في قصف نفذته الزوارق الحربية الصهيونية على المواصي غرب رفح.

وقصفت طائرات الاحتلال عمارة المهندسين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة ما أدى إلى وقوع عدد كبير من الإصابات والشهداء. وذكرت مصادر محلية أن العمارة مكونة من 9 طوابق وتضم ما لا يقل عن 24 شقة شكنية جميها مأهولة بالسكان والنازحين، وقصفها الاحتلال دون أي إنذار، على رؤوس ساكنيها، وهناك عشرات الشهداء والجرحى.

ووفق تقارير الأولية يدور الحديث عن 45 شهيدًا وعشرات الإصابات بمجزرة النصيرات. ووصل مستشفى شهداء الأقصى 17 شهيدًا، انتشلوا من تحت أنقاض منزل عائلة ثابت الذي قصفه الطيران الحربي الإسرائيلي قبل يومين في منطقة الزوايدة وسط القطاع.

وارتقى عدد من الشهداء إثر قصف طائرات الاحتلال منزلا في حي عسقولة شرق مدينة غزة. وأعلنت وزارة الصحة أن الاحتلال الإسرائيلي دمّر مركز الفلاح للرعاية الأولية بمنطقة تل الهوا غربي مدينة غزة.

العدوان الصهيوني على غزة – طوفان الاقصى

وذكرت أن المركز كان يخدم 50 ألف نسمة ويقدم خدمات الكشف الطبي ورعاية المرضي المزمنين والامومة والطفولة والتطعيمات والخدمات المخبرية.

واقترفت قوات الاحتلال مجزرة صباح اليوم في مخيم الشاطئ غرب غزة، بعدما قصفت عدة منازل؛ ما أدى إلى عدد كبير من الشهداء والجرحى. وشنت عدة غارات على حي الزيتون وحي تل الهوى صباح اليوم.

ووصل 5 شهداء وعدد من الإصابات إلى المستشفى الإندونيسي جراء القصف المدفعي الإسرائيلي الذي استهدف نازحين قرب دوار التوام شمال قطاع غزة. ودمرت قوات الاحتلال مسجدا في بيت لاهيا، وخلفت دمارا كبيرا بالمنطقة.

وذكرت مصادر طبية أن عددا من الأطفال استشهدوا وأصيب آخرون بقصف الاحتلال منزلا في رفح. وقالت قناة الأقصى إن 6 شهداء وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، بعدما قصفت طائرات الاحتلال منزلاً في بلدة الزوايدة. وشنت طائرات الاحتلال عدة غارات محيط المستشفى الإندونيسي شمال القطاع.

كما تواصلت غارات الاحتلال على حي تل الهوى بغزة. وقصفت طائرات الاحتلال شققا سكنية بأبراج الشيخ زايد شمال قطاع غزة. وقصفت أيضاً عمارة سكنية في شارع النديم بحي الزيتون في غزة.

العدوان الصهيوني على غزة – طوفان الاقصى

وذكرتت مصادر محلية بارتقاء 11 شهيدا وإصابة 25 إلى جانب عدد من المفقودين باستهداف طائرات الاحتلال منزل لعائلة حبيب في شارع النديم بحي الزيتون بغزة. ونفذت قوات الاحتلال قصفا مدفعيا محيط مستشفى غزة الأوروبي في خانيونس.

ومساء الاثنين، قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، إن الاحتلال الإسرائيلي قصف غزة بـ 18 ألف طن من المتفجرات، توازي حجم القنبلة النووية التي ألقيت على هيروشيما مرة ونصف المرة.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 8525 شهيدا منهم 3542 طفلا و2187 سيدة، إضافة إلى 21543 إصابة منذ 7 أكتوبر الجاري.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة في مؤتم صحفي، اليوم الثلاثاء إن الاحتلال ارتكب 18 مجزرة خلال الساعات الماضية راح ضحيتها 216 شهيدا معظمهم من النازحين إلى جنوب قطاع غزة الذي يزعم الاحتلال أنها مناطق آمنة. وأكد ارتفاع عدد المجازر التي تعمد الاحتلال ارتكابها بحق عائلات قطاع غزة الى 926 مجزرة.

العدوان الصهيوني على غزة – طوفان الاقصى

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام