بالفيديو | حصاد اليوم الـ 25.. اليمن يدخل رسمياً معركة طوفان الأقصى والقسام تكشف عن طوربيدات بحرية

دخلت القوات اليمنية في معركة طوفان الأقصى بشكل رسمي، بعد إعلان المتحدث بإسم القوات المسلحة اليمنية استهداف أهداف إسرائيلية في فلسطين المحتلة، بالصواريخ والمسيرات.

وأعلن العميد يحيى سريع أن القوات المسلحة اليمنية أطلقت دفعة كبيرة من الصواريخ الباليستية والمجنحة وعدد كبير من الطائرات المسيرة على أهداف مختلفة للعدو الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، مؤكداً أن هذه العملية هي العملية الثالثة نصرة لإخواننا المظلومين في فلسطين، وأكد أن القوات اليمنية مستمرة في تنفيذ المزيد من الضربات النوعية بالصواريخ والطائرات المسيرة حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي.

وتواصل المقاومة الفلسطينية تصديها للعدوان الصهيوني على غزة، الذي دخل يومه الـ 24، وكشفت كتائب الشهيد عزالدين القسام عن طوربيد “العاصف” الموجّه محلي الصنع الذي أدخلته القسام للخدمة لأول مرة خلال معركة طوفان الأقصى.

وعرضت القسام مشاهد حية من توجيه طوربيدات “العاصف” تجاه عددٍ من الأهداف البحرية المعادية خلال المعركة.

وتتصدى كتاب القسام لمحاولات التوغل الصهيونية إلى مناطق خالية في قطاع غزة، واشتبكت مع القوة المعادية محور جنوب غزة معها بالأسلحة الرشاشة، واستهدفت عدداً من الآليات بقذائف “الياسين 105” والعبوات الناسفة.

كما أعلنت القسام في بلاغ عسكري، أن مجاهديها استهدفوا دبابة وجرافة صهيونيتين في محور شمال غرب غزة بقذيفتي “الياسين 105″، وقوة راجلة صهيونية قرب معبر كرم أبو سالم بقذائف الهاون، ودبابة صهيونية متوغلة شرق حي الزيتون بقذيفة “الياسين 105” واشتعلت النيران فيها.

كما فتح مجاهدو القسام النار من أحد الكمائن باتجاه الآليات المتوغلة غرب التوام شمال القطاع واستهدفوا 3 آليات صهيونية بقذائف “الياسين 105″، كما دمروا آلية صهيونية شرق “إيرز” بعبوة ناسفة وقذيفتي “الياسين 105”.

وخاض مجاهدو القسام صباح اليوم اشتباكاً مع قوات العدو المتوغلة شمال غرب غزة، وأكدوا استهداف آليتين بقذيفتي “الياسين 105” واشتعال النيران فيهما والإجهاز على أحد الجنود من نقطة صفر.

ونشرت القسام مشاهد من التحام مجاهديها بالقوات المتوغلة غرب “إيرز” يوم الأحد 29 أكتوبر واشتباكهم معها.

كما أجهز مجاهدو القسام على قوة صهيونية بعد دخولها مبنى كمن المجاهدون داخله في بيت حانون، واستهدفوا جرافة وآلية كانتا تؤمنان القوة الراجلة، والتحموا بالآليات المتوغلة شرق حي الزيتون وفجروا إحداها بعد وضع عبوة شواظ على برجها.

كما اشتبك مجاهدو القسام مع القوات المتوغلة شمال غرب غزة ويدمرون 3 آليات بقذائف “الياسين 105″، كما دكوا آليات العدو المتوغلة في محوري شمال غرب وجنوب غزة بعشرات قذائف الهاون.

وأوقع مجاهدونا يوقعون الآليات المتوغلة في منطقة جحر الديك شرق المحافظة الوسطى في كمين محكم، ودمروا 3 آليات بقذائف “الياسين 105” وآلية رابعة قدمت لنجدة الآليات التي بقيت تشتعل، وقد انسحب المجاهدون بسلام قبل أن يتم دك منطقة الكمين بقذائف الهاون.

وواصلت القسام قصف مدن ومستوطنات العدو، واستهدفت مدينة تل أبيب بالصواريخ، التي أحدثت حرائق في مكان سقوطها، وكذلك منطقة “غوش دان” برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين، ومدينة أسدود المحتلة.

كما استهدفت القسام كيبوتس “نيريم” و”العين الثالثة” وموقع “مارس” العسكري، وقاعدتي “نيفاتيم” الجوية و”رعيم”، ومستوطنة “نير اسحاق” برشقات صاروخية وقذائف هاون.

سرايا القدس تقصف تل أبيب ومواقع صهيونية عدة في غلاف غزة

وبدورها، قصفت سرايا القدس التحشدات العسكرية في أحراش “صوفا” برشقة صاروخية، وموقع ومحيط “كرم أبو سالم”، و”كيسوفيم” وموقع “ميقن العسكري”، وتجمعاً لآليات وجنود العدو في موقع “إيرز”، وتجمعا لآليات العدو المتوغلة في منطقة العطاطرة، بالصواريخ وقذائف الهاون.

ووزع الإعلام الحربي لسرايا القدس مشاهد من الرشقات الصاروخية التي دكت بها المدن المحتلة ضمن معركة “«طوفان الأقصى”.

واستهدفت سرايا القدس قوة صهيونية راجلة وتجمعا للآليات في محيط مبنى السفينة غرب مدينة غزة بعدد من قذائف الهاون، وكذلك تجمعاً لآليات العدو غرب منطقة الكرامة بعشرات القذائف. كما استهدفت سرايا القدس قوة مدرعة وقوة راجلة للعدو في منطقة السموني بحي الزيتون بعدد من قذائف الهاون.

وعند التاسعة بتوقيت البهاء، قصفت سرايا القدس تقصف تل أبيب وعسقلان برشقات صاروخية رداً على مجازر الاحتلال بحق المدنيين.

المقاومة الإسلامية في لبنان تنشر إحصائية لخسائر قوات الإحتلال خلال 23 يوماً

وفي لبنان، أعلنت المقاومة الإسلامية أن مجاهديها استهدفوا قوة مشاة اسرائيلية قرب موقع الجرداح بالقذائف المدفعية ‏وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة، كما استهدف المجاهدون دبابة ميركافا بالصواريخ الموجهة لدى ‏تحركها في محيط ثكنة برانيت ما أدى الى تدميرها وسقوط طاقمها بين قتيل ‏وجريح.

وأعلن الإعلام الحربي أن مجاهدي المقاومة الاسلامية، استهدفوا موقع المرج بالأسلحة المناسبة وحققوا ‏اصابات مباشرة في تجهيزاته.‏‏‏

واستهدف مجاهدو المقاومة قوة اسرائيلية متموضعة على تلة الخزان في ‏محيط موقع العاصي، بعد ‏رصد دقيق من قبل المجاهدين، حيث تم اكتشاف كمين لقوة اسرائيلية متموضعة، فقامت مجموعة الشهيد الاستشهادي حسين منصور ‏باستهدافها بالصواريخ الموجهة، ما ادى الى تحقيق اصابات مباشرة فيها ‏وسقوط جميع أفرادها بين قتيل وجريح.

كما نشر الاعلام الحربي للمقاومة الاسلامية إنفوغراف، لخسائر جيش الإحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، خلال 23 يوماً من عمليات المقاومة على طريق القدس.

وتمكنت المقاومة الاسلامية من تدمير ناقلتي جند وسيارتي هامر و9 دبابات، فضلاً عن استهداف 120 جندي صهيوني وسقوطهم ما بين قتيل وجريح، بالاضافة الى استهداف 105 مواقع عسكرية، وتدمير 69 منظومة اتصالات، بالاضافة الى تدمير 140 كاميرا مراقبة و17 نظاماً من انظمة التشويش.

كما وتمكنت المقاومة الاسلامية من تدمير 33 راداراً و27 منظومة من منظومات الاستخبارات، كما واستطاعت المقاومة من اسقاط مسيرة. ونتيجة لعملياتها تم اخلاء 28 مستوطنة ونزوح 65000 مستوطن الى الداخل المحتل.

المصدر: موقع المنار