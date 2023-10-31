اعلام العدو: اشتباكات تدور عند الحدود الشمالية مع لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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October 31 2023 - 13:42

اعلام العدو: اشتباكات تدور عند الحدود الشمالية مع لبنان

منذ 34 mins 31 October، 2023
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