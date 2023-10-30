بوتين: لا يمكن بأي شكل من الأشكال تبرير الأحداث المرعبة في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 30 2023 - 20:56

بوتين: لا يمكن بأي شكل من الأشكال تبرير الأحداث المرعبة في غزة

منذ 28 mins 30 October، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة