العدوان الصهيوني على قطاع غزة متواصل وعدد الشهداء يرتفع إلى 8306 بينهم 3457 طفلا و21048 مصابا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 30 2023 - 20:56

العدوان الصهيوني على قطاع غزة متواصل وعدد الشهداء يرتفع إلى 8306 بينهم 3457 طفلا و21048 مصابا

منذ 31 mins 30 October، 2023
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