قصف مدفعي صهيوني شرق عبسان الجديدة في خانیونس بغزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 30 2023 - 19:24

قصف مدفعي صهيوني شرق عبسان الجديدة في خانیونس بغزة

منذ 43 mins 30 October، 2023
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