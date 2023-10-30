المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي: سُمح بنشر أسماء 3 قتلى من الجيش، وهم الضابط الدكتور يائير زلوف 32 عاما قائد السرية الطبية في اللواء 401، والضابط ميدان يسرائيل 35 عاما قائد إمدادات القيادة الجنوبية والملازم ماور رفائيل شالوم 47 عاما من وحدة اليمال – موقع قناة المنار – لبنان
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October 30 2023 - 19:24

المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي: سُمح بنشر أسماء 3 قتلى من الجيش، وهم الضابط الدكتور يائير زلوف 32 عاما قائد السرية الطبية في اللواء 401، والضابط ميدان يسرائيل 35 عاما قائد إمدادات القيادة الجنوبية والملازم ماور رفائيل شالوم 47 عاما من وحدة اليمال

منذ 42 mins 30 October، 2023
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