أكثر من 20 شهيدا في استهداف طائرات العدو الاسرائيلي لصالة “طل القمر” بالنصيرات في غزة التي التجأ إليها عدد كبير من النازحين – موقع قناة المنار – لبنان
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October 30 2023 - 16:22

أكثر من 20 شهيدا في استهداف طائرات العدو الاسرائيلي لصالة “طل القمر” بالنصيرات في غزة التي التجأ إليها عدد كبير من النازحين

منذ 22 mins 30 October، 2023
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