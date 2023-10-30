انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق في جنين ومخيمها نتيجة استهداف قوات الاحتلال محولات كهربائية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 30 2023 - 07:12

انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق في جنين ومخيمها نتيجة استهداف قوات الاحتلال محولات كهربائية

منذ 2 ساعة 30 October، 2023
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