تواصل سماع دوي انفجارات ضخمة جداً في مخيم جنين تزامناً مع استمرار اقتحام قوات الاحتلال المخيم – موقع قناة المنار – لبنان
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October 30 2023 - 05:40

تواصل سماع دوي انفجارات ضخمة جداً في مخيم جنين تزامناً مع استمرار اقتحام قوات الاحتلال المخيم

منذ 18 mins 30 October، 2023
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