‫جيش الاحتلال يقتحم مدينة جنين من شارع النصرة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 30 2023 - 01:02

‫جيش الاحتلال يقتحم مدينة جنين من شارع النصرة

منذ 14 mins 30 October، 2023
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