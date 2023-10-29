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October 29 2023 - 20:08

بالصورة: اصابة واحتراق منزل في كريات شمونة

منذ 41 mins 29 October، 2023
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عربي وإقليمي - كيان العدو

بالصورة: اصابة واحتراق منزل في مستوطنة كريات شمونة بصواريخ المقاومين.

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