‫الإعلام الحكومي في غزة: الاحتلال يهدد بقصف المركز الثقافي ‫الأرثوذكسي وبه 1000 نازح ومدرسة الروم وفيها 500 نازح – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 29 2023 - 18:28

‫الإعلام الحكومي في غزة: الاحتلال يهدد بقصف المركز الثقافي ‫الأرثوذكسي وبه 1000 نازح ومدرسة الروم وفيها 500 نازح

منذ 11 mins 29 October، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة